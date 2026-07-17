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17 июля, 15:28

«Воентех» запустили для Армии России: Сотни идей уже отправились на проверку военных

В России начала работу система внедрения инноваций «Воентех» для ВС РФ

Обложка © ТАСС /Андрей Епихин

Обложка © ТАСС /Андрей Епихин

В интересах Вооружённых сил России начала работу система ускоренного внедрения новых технологий «Воентех». Через неё уже поступили сотни предложений по перспективным разработкам. О запуске новой системы сообщил замминистра обороны России Василий Осьмаков во время заседания коллегии военного ведомства.

«Проектный офис на базе технополиса «Эра» — сформирован. На базе ГИС промышленности уже функционирует сервис «Воентех» для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах вооруженных сил», — сказал он.

За время работы через «Воентех» разработчики направили более 300 заявок с предложениями по новым технологиям. Около ста инициатив уже прошли первичную экспертизу, а 25 проектов получили поддержку со стороны органов военного управления.

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Ранее в Министерстве обороны России прошло заседание коллегии под руководством Андрея Белоусова. Участники встречи рассмотрели вопросы развития Вооружённых сил, оснащения подразделений и обеспечения группировки войск, выполняющей задачи в зоне специальной военной операции.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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