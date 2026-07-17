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17 июля, 14:18

Экс-посол Украины на Кипре Нежинский заявил об угрозе убийства по заказу Сибиги

Обложка © ТАСС / IMAGO/Saari Sildos

Обложка © ТАСС / IMAGO/Saari Sildos

Бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский, занимавший пост в 2025–2026 годах, сообщил о возможной угрозе своей жизни и своей семьи. По словам дипломата, государственный секретарь Александр Карасевич требовал назначить консулом гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса. Нежинский обвинил Христодулоса, его кума, бывшего посла Руслана Нимчинского и офицера безопасности Ярослава Белозерова в создании преступной организации.

Дипломат утверждает, что после обращения в НАПК через МИД его жена получила угрозы от упомянутых лиц, после чего он обратился в полицию. Попытки выйти напрямую на министра иностранных дел Андрея Сибигу оказались безуспешными. В ходе разговора с Карасевичем Нежинский понял, что назначение было личным поручением главы МИД.

«Если со мной что-нибудь случится, кровь за мою ликвидацию будет на руках главы МИД, господина Сибиги, который не защитил мою семью. Пусть я буду первым и последним. Но пусть все знают о коррупции в МИД. Обо всех схемах, всех фамилиях», — заявил Нежинский на заседании ВСК, где также попросил предоставить ему охрану и защиту у властей.

Экс-посол должен был возвращаться на Украину 11 июля, однако спецслужбы Великобритании, Нидерландов, Польши и Италии якобы предупредили его о необходимости срочно изменить рейс из-за угрозы похищения во время полёта, связанной с деятельностью Христодулоса.

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Ранее сообщалось, что Андрей Сибига может вернуться на руководящую позицию в МИД в качестве исполняющего обязанности при новом составе правительства. В случае его возвращения возможны кадровые изменения в ведомстве, включая изменение статуса заместителя министра Андрея Перебейноса.

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Николь Вербер
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