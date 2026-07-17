От шаманизма до рецептов пирогов: Что 90% россиян ищут в культуре и традициях разных народов

Ко Дню этнографа, который отмечается 17 июля, аналитики выяснили для Life.ru, какие народы и их традиции вызывают наибольший интерес у россиян. Согласно опросу, большинство респондентов (89%) хотя бы иногда читают или смотрят материалы на этнографическую тему. При этом 42% из них стали обращаться к подобному контенту чаще за последний год.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие народы и традиции привлекают внимание

Как выяснили аналитики новостной платформы Дзен, наибольший интерес вызывают народы Кавказа — их культуру выбрали 28% опрошенных. Далее следуют народы Урала (24%) и Юга России (21%). Культура народов Поволжья привлекает 20% участников опроса, традиции коренных народов Севера (эвенков, ненцев, ульчей) — 19%, а культуры Дальнего Востока — 11%.

Наиболее востребованные темы: национальная кухня и блюда разных народов (32%), обряды и праздники (25%), быт и уклад жизни (24%), фольклор и мифология (19%), традиционные костюмы и ремесла (17%), музыка и танцы, языки народов России (по 11%).

Как изменился интерес россиян к культуре народов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За последний год интерес к этнографическому контенту вырос у 42% респондентов. 29% обращаются к материалам во время путешествий, чтобы делиться информацией с друзьями, 23% изучают культуру региона перед поездкой, а 15% продолжают узнавать больше об увиденном уже после возвращения.

48% участников хотя бы иногда следят за новостями из регионов, интересующих их культурно, 24% делают это регулярно или время от времени. Личные истории представителей разных народов читают хотя бы изредка 55% респондентов, 17% ещё не сталкивались с контентом, но хотели бы с ним познакомиться.

Какие традиции россияне пробовали сами

Чаще всего россияне готовили национальные блюда (26%), носили национальные костюмы (22%) и участвовали в традиционных праздниках и обрядах (20%). Национальные танцы пробовали 13%, а песни — 10% респондентов.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

74% опрошенных сталкивались с ситуациями, когда реальные традиции заметно отличались от их ожиданий, 39% убеждались в этом часто, а 35% — несколько раз.