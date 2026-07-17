«С небольшого ручейка»: Экономист объяснил, как в США ворвался большой поток российского сыра

США с начала 2026 года закупили российский сыр на рекордные 134 тысячи долларов. Экономист Леонид Холод объяснил в комментарии для Life.ru рост поставок эффектом низкой базы — искажением темпов роста из-за сравнения с очень низким показателем прошлого периода. Однако именно с него, по словам специалиста, могут начаться регулярные крупные поставки продукта.

Эффект базы — это когда вчера мало везли, а сегодня что-то повезли, и в процентах рост выглядит очень хорошо. Российский сыр, если он натуральный и нормальный, вполне конкурентоспособен. <...> Сначала работает эффект базы, а потом происходит привыкание. Потребитель начинает узнавать, что есть такой российский сыр, он очень вкусный и его можно покупать. С этого маленького ручейка со временем может начаться большой поток. Леонид Холод Экономист

На американском рынке российской продукции приходится соперничать с товарами из стран, где молоко обходится дешевле благодаря климату и круглогодичному выпасу скота. Отдельную сложность создают известные европейские сорта. Французский рокфор, итальянский пармезан и другие региональные марки давно узнаваемы, тогда как отечественные бренды за рубежом почти не знают.

Холод сравнил ситуацию с поставками российских яиц в США. Тогда из-за дефицита и роста цен американская сторона закупила товар на 300 тысяч долларов, что также привело к резкому скачку статистики. При этом даже небольшая партия может познакомить зарубежных покупателей с новым продуктом.

«Возможно, кто-то закупил российский сыр, может быть, это сделала русская диаспора. Но я ещё раз повторяю, что с этого начинается привыкание. Это хорошо: эффект базы — эффектом базы, но пусть люди попробуют. Кто-то, может быть, скажет, что это хорошая штука, и будет покупать российский сыр дальше», — подчеркнул экономист.

Напомним, что за первые пять месяцев 2026 года США увеличили закупки российского сыра до максимального уровня за всю историю наблюдений. Поставки выросли примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель для первых пяти месяцев года за всё время ведения статистики.