Враг ударил по северу Крыма: мирные жители стали жертвами обстрела

На севере полуострова произошла трагедия в результате очередного нападения со стороны украинских формирований. Инцидент привёл к гибели двух гражданских лиц, ещё один человек получил ранения.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил факт случившегося. Руководитель региона выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв, пожелав выжившему пострадавшему скорейшего восстановления.

На данный момент известно, что региональные власти уже начали работу по оказанию всесторонней поддержки тем, кого коснулась эта беда. Органы управления возьмут на себя необходимые обязательства по помощи пострадавшим и близким погибших.

Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным из официальных источников. Местные администрации продолжают мониторинг ситуации для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в посёлке Хомутовка Курской области погибла 36-летняя женщина после удара беспилотника по административному зданию. Врачи пытались спасти женщину, однако реанимационные мероприятия не помогли.