В ДНР от атак ВСУ погибли двое, 11 ранены, среди них грудной ребёнок

В ДНР от ударов БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли двое, ещё 11 мирных жителей ранены, включая грудного ребёнка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Горловке при атаке на предприятие промышленности погиб мужчина. На трассе Донецк–Горловка мужчина 1965 г.р. убит при обстреле грузового авто.

В Волновахском муниципальном округе, на участке между сёлами Зачатовка и Ровнополь, в результате атаки на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мальчик 2026 года рождения. В Никитовском районе Горловки при обстреле промышленного предприятия тяжёлые ранения получил мужчина 1987 года рождения, а также пострадал мужчина 1990 года рождения. Кроме того, на этом же объекте ранены сотрудники бригады скорой медицинской помощи — мужчины 1967, 1971 и 1977 годов рождения.

В Центрально-городском районе Горловки в результате атаки на Центральный рынок пострадали две женщины — 1984 и 1985 годов рождения. В Калининском районе Горловки ранена женщина 1982 года рождения. В Приморском районе Мариуполя тяжёлое ранение получил мужчина 1958 года рождения. В Енакиево пострадала женщина 1957 года рождения.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым!» — написал Пушилин.

Кроме того, по его словам, в результате атак повреждения получили объекты сразу в нескольких городских округах — Горловке, Шахтерске, Енакиево, Дебальцево, Торезе, а также в Волновахском и Ясиноватском районах. Среди пострадавшего имущества: два жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, один автобус, автоцистерна МЧС, автомобиль БСМП, а также десять грузовых и три легковых автомобиля.