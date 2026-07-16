В ДНР от атак ВСУ погибли двое, 11 ранены, среди них грудной ребёнок
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В ДНР от ударов БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли двое, ещё 11 мирных жителей ранены, включая грудного ребёнка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
В Горловке при атаке на предприятие промышленности погиб мужчина. На трассе Донецк–Горловка мужчина 1965 г.р. убит при обстреле грузового авто.
В Волновахском муниципальном округе, на участке между сёлами Зачатовка и Ровнополь, в результате атаки на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мальчик 2026 года рождения. В Никитовском районе Горловки при обстреле промышленного предприятия тяжёлые ранения получил мужчина 1987 года рождения, а также пострадал мужчина 1990 года рождения. Кроме того, на этом же объекте ранены сотрудники бригады скорой медицинской помощи — мужчины 1967, 1971 и 1977 годов рождения.
В Центрально-городском районе Горловки в результате атаки на Центральный рынок пострадали две женщины — 1984 и 1985 годов рождения. В Калининском районе Горловки ранена женщина 1982 года рождения. В Приморском районе Мариуполя тяжёлое ранение получил мужчина 1958 года рождения. В Енакиево пострадала женщина 1957 года рождения.
«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым!» — написал Пушилин.
Кроме того, по его словам, в результате атак повреждения получили объекты сразу в нескольких городских округах — Горловке, Шахтерске, Енакиево, Дебальцево, Торезе, а также в Волновахском и Ясиноватском районах. Среди пострадавшего имущества: два жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, один автобус, автоцистерна МЧС, автомобиль БСМП, а также десять грузовых и три легковых автомобиля.
Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего при атаке украинского дрона, посмертно представят к государственной награде. Напомним, 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль, двигавшийся по границе промплощадки Запорожской АЭС и города Энергодар. Жертвами атаки стали главный инженер станции, отвечавший за её безопасную эксплуатацию, и водитель Дмитрий Филиппов. В МИД обратились к МАГАТЭ с призывом осудить действия Киева, и там экстренно потребовали немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт», а председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подтвердил, что Москва намерена добиваться проведения международного расследования гибели главного инженера ЗАЭС.
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