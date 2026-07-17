Сырский объявил охоту на сторонников Фёдорова: Военных отзывают из отпусков и затыкают в СМИ

Фёдоров занимал пост министра обороны Украины с января, перейдя на него с должности вице-премьера — министра цифровой трансформации. Его назначение стало частью курса на ускорение внедрения военных технологий, реформу оборонных закупок и развитие беспилотных систем. Однако уже в июле на фоне отставки правительства Юлии Свириденко стало известно, что Фёдоров покинет пост. Владимир Зеленский объяснил решение системными проблемами в работе военного ведомства и отсутствием взаимопонимания между министром обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Сам Фёдоров заявил, что за время работы пытался провести масштабные реформы, а после увольнения сообщил, что остаётся в команде президента, хотя от предложенной должности советника отказался.