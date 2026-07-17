Сырский объявил охоту на сторонников Фёдорова: Военных отзывают из отпусков и затыкают в СМИ
Стерненко: Сырский отзывает из отпусков военных, поддержавших Фёдорова
Обложка © ТАСС / ЕРА /FILIP SINGER, ZUMA
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал отзывать из отпусков военных, которые поддерживали бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Об этом заявил бывший советник последнего Сергей Стерненко на своём YouTube-канале.
По его словам, для этих военнослужащих также ввели запрет на общение со средствами массовой информации.
Фёдоров занимал пост министра обороны Украины с января, перейдя на него с должности вице-премьера — министра цифровой трансформации. Его назначение стало частью курса на ускорение внедрения военных технологий, реформу оборонных закупок и развитие беспилотных систем. Однако уже в июле на фоне отставки правительства Юлии Свириденко стало известно, что Фёдоров покинет пост. Владимир Зеленский объяснил решение системными проблемами в работе военного ведомства и отсутствием взаимопонимания между министром обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Сам Фёдоров заявил, что за время работы пытался провести масштабные реформы, а после увольнения сообщил, что остаётся в команде президента, хотя от предложенной должности советника отказался.
Ранее СМИ сообщили, что Фёдорова предупреждали о неизбежном поражении в противостоянии с Сырским.
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