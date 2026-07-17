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17 июля, 15:01

«Есть ощутимые повреждения»: Зеленский признал удары по газовым объектам Украины

Зеленский заявил об ощутимых повреждениях объектов «Нафтогаза»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Объекты компании «Нафтогаз» пострадали и получили серьёзный урон в результате ударов, это признал Владимир Зеленский.

«К сожалению, есть ощутимые повреждения», — написал он в Telegram-канале. При этом точное местоположение пострадавших объектов Зеленский называть не стал.

Зеленский также рассказал, что обсудил премьер-министром Сергеем Корецким алгоритм действий по ряду направлений, особо он выделил приоритетность зимней кампании: по его убеждению, все согласованные ранее пункты должны быть воплощены в жизнь, невзирая на массированные обстрелы со стороны РФ.

«Нафтогаз» Украины сообщил о пожарах на ряде энергетических объектов
«Нафтогаз» Украины сообщил о пожарах на ряде энергетических объектов

А ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщала, что 6 июля на газодобывающем объекте компании в Харьковской области вспыхнул пожар. Работу объекта временно остановили. Другие подробности случившегося тогда не раскрывались.

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Вероника Бакумченко
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