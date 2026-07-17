«Есть ощутимые повреждения»: Зеленский признал удары по газовым объектам Украины

Объекты компании «Нафтогаз» пострадали и получили серьёзный урон в результате ударов, это признал Владимир Зеленский.

«К сожалению, есть ощутимые повреждения», — написал он в Telegram-канале. При этом точное местоположение пострадавших объектов Зеленский называть не стал.

Зеленский также рассказал, что обсудил премьер-министром Сергеем Корецким алгоритм действий по ряду направлений, особо он выделил приоритетность зимней кампании: по его убеждению, все согласованные ранее пункты должны быть воплощены в жизнь, невзирая на массированные обстрелы со стороны РФ.

А ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщала, что 6 июля на газодобывающем объекте компании в Харьковской области вспыхнул пожар. Работу объекта временно остановили. Другие подробности случившегося тогда не раскрывались.