«Есть ощутимые повреждения»: Зеленский признал удары по газовым объектам Украины
Зеленский заявил об ощутимых повреждениях объектов «Нафтогаза»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Объекты компании «Нафтогаз» пострадали и получили серьёзный урон в результате ударов, это признал Владимир Зеленский.
«К сожалению, есть ощутимые повреждения», — написал он в Telegram-канале. При этом точное местоположение пострадавших объектов Зеленский называть не стал.
Зеленский также рассказал, что обсудил премьер-министром Сергеем Корецким алгоритм действий по ряду направлений, особо он выделил приоритетность зимней кампании: по его убеждению, все согласованные ранее пункты должны быть воплощены в жизнь, невзирая на массированные обстрелы со стороны РФ.
А ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщала, что 6 июля на газодобывающем объекте компании в Харьковской области вспыхнул пожар. Работу объекта временно остановили. Другие подробности случившегося тогда не раскрывались.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.