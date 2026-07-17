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17 июля, 15:07

Штрафы и риски ради 54 секунд: учёные искали пользу в превышении скорости, но не нашли

Исследование: Превышение скорости позволяет выиграть меньше минуты в день

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Превышение скорости позволяет среднестатистическому автомобилисту выиграть меньше минуты в день. К такому выводу пришли исследователи Миннесотского университета, проанализировавшие более 120 млн реальных поездок по дорогам США.

Исследование опубликовано в научном журнале Communications Sustainability. Учёные сравнили фактическое движение машин со сценарием, при котором водители не превышали бы установленный лимит. Выяснилось, что соблюдение ограничений увеличило бы ежедневное время в пути в среднем всего на 54 секунды — или примерно на шесть минут в неделю. Расчёт сделан для автомобилиста, проезжающего около 46 километров в день.

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При этом превышение оказалось весьма распространённым. Более 43% изученных поездок включали хотя бы один такой эпизод. Водители, нарушавшие лимит, проводили выше разрешённой скорости почти 12% времени, а максимальное превышение в среднем составляло около 18 километров в час.

Цена сэкономленной минуты оказалась значительно выше ожидаемой. По расчётам авторов, соблюдение скоростных ограничений могло бы ежедневно экономить в масштабах США около 6,7 млн галлонов бензина — примерно 25 млн литров. Совокупные расходы автомобилистов сократились бы приблизительно на $22 млн в сутки.

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Одновременно в атмосферу ежедневно попадало бы примерно на 57 тысяч тонн углекислого газа меньше. В пересчёте на год экологический эффект сопоставим с исчезновением с американских дорог около 5,5 млн легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Причина повышенного расхода заключается в том, что сопротивление воздуха растёт вместе со скоростью. На высоких скоростях машине требуется всё больше энергии, поэтому двигатель расходует дополнительное топливо, а электромобиль быстрее теряет заряд. Авторы проверили влияние более спокойной езды и на электрические машины в Калифорнии — для них соблюдение лимита также оказалось выгодным.

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Марина Фещенко
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