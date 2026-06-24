«Плацебо для двигателя»: химик разобрал «чудо-таблетки», превращающие АИ-92 в АИ-95, и вынес вердикт

Таблетки, которые обещают «превратить» бензин АИ-92 в АИ-95, в большинстве случаев бесполезны и могут навредить автомобилю. Об этом в беседе с Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Интерес к таким добавкам резко вырос: за неделю их продажи увеличились в 2,5 раза. Производители утверждают, что одной таблетки стоимостью 50–80 рублей достаточно для 20 литров топлива.

По словам химика, многие подобные средства изготовлены на основе обычной мочевины — карбамида. Реально повысить октановое число такая добавка не сможет, зато способна привести к засорению форсунок и повреждению прокладок двигателя.

«Это малоэффективно, а если и есть какой-то эффект, то только негативный», — отметил собеседник Life.ru.

Повысить октановое число действительно могут качественные жидкие присадки, например составы на основе метил-трет-бутилового эфира. При правильной дозировке они способны приблизить характеристики АИ-92 к АИ-95.

Однако экономии автомобилист практически не получит. Хорошее средство на один бак стоит недёшево, а разница между ценами на два вида топлива обычно оказывается меньше расходов на присадку.

Использовать такие составы эксперт советует только в экстренной ситуации — например, если рядом нет АИ-95, а заправиться необходимо. Постоянное применение даже качественных добавок может негативно сказаться на работе двигателя.

Интерес к так называемым таблеткам для повышения октанового числа резко вырос: за неделю их продажи увеличились в 2,5 раза. Продавцы обещают, что одной добавки стоимостью 50–80 рублей якобы хватит на 20 литров топлива и она превратит АИ-92 в АИ-95. Средство предлагают бросать прямо в бак перед заправкой, однако специалисты называют такие продукты «плацебо для двигателя»: заметного эффекта они, как правило, не дают, а при неподходящем составе или неправильной дозировке могут навредить топливной системе.