Захарова поинтересовалась, когда ЕС введёт санкции против Украины

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в своём Telegram-канале поинтересовалась у Европейского союза, когда будут введены санкции против Киева.

Она напомнила, что ЕС недавно впервые в истории наложил персональные санкции «за удары по Киеву» и задалась вопросом, когда же Брюссель примет меры в ответ на другие действия украинских властей, включая массовые убийства в Старобельске, неоднократные обстрелы Запорожской АЭС и убийство её главного инженера, за «Аллею ангелов», нападения на школы, детские сады и больницы, пытки пленных, уничтожение журналистов и подрыв газопровода «Северный поток». При этом Захарова отметила, что для ударов по Тегерану санкции ЕС наверняка будут введены.

«Нет никаких сомнений, что и «За обстрел Тегерана» Евросоюз обязательно введёт санкции, не так ли?» — сыронизировала она.

Напомним, Европейский союз объявил о введении нового пакета ограничительных мер против Российской Федерации. Впервые в истории санкционной политики формулировка «за удары по Киеву» была использована в заявлении Совета ЕС. Под действие рестрикций попали пять граждан РФ, а также промышленная группа «АБС Электро». Европейские власти утверждают, что эти меры стали реакцией на удары по украинской столице, произошедшие 1 и 5 июля. Брюссель обвинил компанию «АБС Электро» в производстве электронных компонентов, которые якобы применяются в российских ударных беспилотниках.