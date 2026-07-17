Козловский вернулся на сцену после трёхлетнего перерыва и удостоился 15-минутной овации

Заслуженный артист России Данила Козловский снова играет в труппе Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Как и обещала афиша, 15 и 16 июля состоялись показы с его участием.

Позавчера Козловский порадовал поклонников присутствием в постановке «Коварство и любовь», а вчерашний вечер ознаменовался выходом на сцену актёра в культовой чеховской постановке «Вишнёвый сад», где его коллегами по площадке выступили Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и ведущие солисты труппы. Для Козловского это выступление стало особенным ещё и потому, что образ купца Лопахина — его давняя творческая работа, которую он бессменно несёт в этом спектакле с 2014 года.

Спектакль, который поставил Лев Додин, собрал полный зал. Зрители делились восторгами: аплодисменты длились 15 минут, а в Сети публика называла артистов великими и признавалась им в любви. Многие отмечали, что снова видеть на сцене Раппопорт и Козловского.

С 2022 года имя Данилы Козловского практически исчезло из информационной повестки — причиной послужил публичный конфликт с общественником Виталием Бородиным. За этим последовал добровольный творческий отпуск в театре и почти полное отсутствие в кинопроектах. Показательный штрих: в вышедшей в 2024 году картине «Летучий корабль» его фамилия даже не значится в финальных титрах. Впрочем, без работы актёр не остался: за границей он представил сольный моноспектакль Frank, с которым теперь активно колесит по российским городам. А в 2025-м Козловский появился в новом проекте для стримингов — сериале «Бар «Один звонок». В этом году актёр активно вернулся к работе. Его можно увидеть в фильме «Уволить Жору» и сериале «Первая ракетка». Сейчас снимаются ещё две картины с ним — «НиктоКакТы» и «Шум времени».

Незадолго до этого стало известно, что спектакли с участием Козловского возвращаются в репертуар МДТ. Согласно июльской афише, публике обещали три постановки — «Коварство и любовь», «Вишнёвый сад» и «Гамлет». Эти спектакли не шли на сцене с весны 2023 года, а каждый из них отмечен премиями «Золотой софит» и «Золотая Маска».