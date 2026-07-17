Правительство РФ подготовит новый пакет мер по поддержке «Почты России»

Правительство планирует новый пакет мер поддержки АО «Почта России», рассчитанный на осень 2026 — весну 2027 года. Об этом в Совете Федерации сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сенаторы 17 июля одобрили закон, направленный на развитие национального почтового оператора, передаёт «Интерфакс».

Григоренко подчеркнул, что законопроект в первую очередь направлен на модернизацию и развитие «Почты России», включая обновление регуляторных норм. Он также отметил, что правительство уже рассматривает следующий пакет мер поддержки, который может быть представлен осенью текущего года или весной следующего, чтобы устранить недочеты и реализовать дополнительные инициативы.

Принятый закон предусматривает создание электронной почтовой системы на базе «Почты России», через которую юридически значимые сообщения госорганов, Центрального банка, госкомпаний и госкорпораций будут направляться в электронном виде на единый и региональные порталы госуслуг. «Почта России» сможет привлекать субподрядчиков для отдельных работ, за исключением доставки и выдачи пенсий и социальных выплат. Закон запрещает банкам взимать комиссию за приём платежей через «Почту» и разрешает размещение рекламы на платежных документах. Также вводится оптимизация графиков работы отделений.

Согласно закону, управление почтовыми ящиками в многоквартирных домах будет осуществляться организациями федеральной почтовой связи и управляющими компаниями, а «Почта России» получит монополию на реализацию марок. Генеральный директор компании Михаил Волков отметил, что обновленный закон создаёт условия для активного развития «Почты». Он подчеркнул, что компания уже три года работает с операционной прибылью и рекордным ростом производительности. С 2022 года зарплаты сотрудников увеличились на 49%, а на эти цели направлено более 30 млрд рублей.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года, кроме отдельных положений, для которых установлены другие сроки — с момента публикации, с 1 января или с 1 сентября 2027 года.

«Почта России» является крупнейшим государственным почтовым оператором, предоставляющим услуги пересылки писем и посылок, доставки пенсий и социальных выплат, а также финансовые и логистические сервисы. В компании работает сеть из более чем 38 тысяч отделений, большинство из которых находятся в малых населённых пунктах и сельской местности. Ранее Волков отмечал, что компания преодолела кризис последних лет и продолжает демонстрировать положительную динамику финансовых и производственных показателей.