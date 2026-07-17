Звезда «Доярки из Хацапетовки» показалась лысой и намекнула на пересадку волос

Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», неожиданно показала себя без волос. Обычно она редко рассказывает о личном, но на этот раз решила поделиться переменами в совоих соцсетях.

Звезда предстала перед фанатами с полностью обритой головой. На коже были заметны следы, похожие на последствия пересадки волос. Поклонники сразу предположили, что актриса брилась ради этой процедуры.

Ранее Life.ru писал, что у ведущей проекта «Женский 100500» Ани Лулу полностью опустилось веко после ботулинотерапии от мигрени. Из-за осложнения девушка не может появляться в кадре и вынуждена фиксировать его пластырем.