Застрявший в дупле под Петербургом россиянин всю ночь пил пиво

Мужчина, которого утром спасатели вызволяли из кленового дупла в Луге (Ленобласть), был там не один— он провёл ночь с запасом пива, и покидать своё древесное убежище категорически не торопился. Об этом сообщает SHOT.

Застрявший в дупле клёна под Лугой мужчина. Фото © SHOT

По информации журналистов, накануне мужчина прихватил алкоголь, набрёл на уединённое дерево недалеко от Казанского собора и решил на него залезть. На высоте четырёх метров в клёне обнаружилось здоровое дупло глубиной около двух метров, куда Роман и провалился, немного не рассчитав свои силы. Вместо паники мужчина оценил обстановку и решил, что ночь в компании пива — не самый плохой вариант. Всё это время он не звал на помощь, не стучал и не дёргался, а спокойно сидел внутри, потягивая принесённое пенное.

Наутро Роман позвонил другу, а тот обратился в экстренные службы. Специалистам Леноблпожспаса потребовалось два часа, чтобы спилить ветки и на верёвках спустить «птенчика» на землю, причём сам виновник истории выглядел так, будто его отрывают от любимого занятия. Мужчина с абсолютно невозмутимым видом пояснил, что пил пиво и совершенно не пострадал, а бригада скорой, осмотрев его, только развела руками и отпустила отсыпаться.

Известно, что Роман работает в строительстве и состоит в браке. Местные острословы уже предположили, что дупло для него стало временным убежищем от супруги, а некоторые даже предлагают внести дерево в туристические карты района.

А ранее в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области рассказали подробности об этом уникальном случае «раздупления» Романа. По данным ведомства, мужчина 1991 года рождения провалился в дупло старого клёна у одного из домов на улице Гагарина, когда пытался залезть на дерево. Он провёл там более суток, пока вызванные его другом спасатели не приехали на помощь.