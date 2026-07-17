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17 июля, 16:35

Зеленский созывает Ставку с командирами корпусов и производителями оружия

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский анонсировал проведение специального заседания Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он написал в соцсетях.

В совещании примут участие командиры корпусов, а также представители ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. Зеленский пояснил, что на заседании будут присутствовать производители вооружений и техники, которые сейчас наиболее востребованы.

Решение о созыве Ставки в таком формате было принято после того, как экс-комик заслушал доклады руководителей ключевых направлений. Встреча проходила за закрытыми дверями.

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Ранее обозреватели французской газеты Le Monde пришли к выводу, что назначение 16 новых министров на Украине обернулось политическим кризисом. Издание характеризует нового премьера Сергея Корецкого как прямого ставленника Тимура Миндича, соратника Владимира Зеленского, являющегося главным фигурантом громкого дела о коррупции в энергетической сфере.

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Юлия Сафиулина
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