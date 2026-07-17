Экс-сотрудница Пентагона стала новым послом США на Украине

К обязанностям временного поверенного в делах США на Украине приступила Сандра Аудкирк. О назначении объявило американское посольство в Киеве.

Дипломат заняла пост в июле, говорится на сайте дипмиссии. Она сменила Джули Дэвис, покинувшую должность после конфликта с администрацией президента.

Аудкирк — кадровый сотрудник высшего звена, отдавший дипломатической службе более 30 лет. С 2024 года она работала в Пентагоне: сначала заместителем директора Европейского центра исследований по вопросам безопасности имени Джорджа К. Маршалла, затем — гражданским заместителем и советником по внешней политике Европейского командования ВС США.

Ранее специалист трудилась в Вашингтоне. В её ведении находились бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, энергетических ресурсов, а также экономических и деловых вопросов. Круг задач охватывал конкуренцию великих держав, энергобезопасность, финансирование угроз и экономические санкции.

Предшественница Аудкирк ушла в отставку из-за разногласий с командой Дональда Трампа. По информации Financial Times, ссылавшейся на источники, Дэвис осталась разочарована сокращением поддержки Киева со стороны действующей администрации.