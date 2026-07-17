Лифт в бальном зале и 20 машин в гараже: Особняк из «Остина Пауэрса» продают за $90 млн

В Малибу на продажу выставлен особняк Venezia Pacifica, известный по съёмкам в фильмах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «О.С.» и «CSI: Майами», а также в клипе Jay-Z. Стоимость поместья составляет 90 миллионов долларов.

Особняк расположен на вершине утёса в элитном районе Пойнт-Дьюм. Протяжённость его береговой линии достигает 176 футов, а из окон открывается панорамный вид на Тихий океан, рядом находится одно из самых популярных в Южной Калифорнии мест для сёрфинга.

Проект площадью около 17,7 тысячи квадратных футов разработал архитектор Джонатан Стаут, участок занимает более 1,16 акра. Под зданием оборудован подземный гараж на 9500 квадратных футов, рассчитанный на 20 автомобилей. На придомовой территории обустроены бассейн в курортном стиле, спа-центр и частный выход на пляж.

Дом возвели в начале 1990‑х годов по заказу покойного девелопера Кена Харджеса. В 1988‑м он приобрёл землю за 1,7 миллиона долларов и превратил её в роскошную резиденцию в итальянском стиле.

Харджес и его супруга Лорелей решили построить особняк после долгих лет жизни в долине Сан-Фернандо. Их дочери Бонни Фергюсон и Венди Гевеке пояснили изданию The Wall Street Journal, что родители хотели променять долину на побережье Калифорнии. При создании проекта пара ориентировалась на итальянские корни Лорелей: сёстры рассказали, что мать всегда подчёркивала своё стопроцентно итальянское происхождение, а семейные путешествия по Италии вдохновили их на архитектуру в духе Ренессанса.

В интерьерах использованы изящные арки, величественные колонны, кессонные потолки, декоративная отделка, каменные полы и большие камины. По словам дочерей, атмосфера дома скорее напоминает европейский дворец, чем типичный калифорнийский пляжный домик.

Центральный элемент особняка — двухэтажный бальный зал со сводчатым стеклянным потолком и высокой стеклянной стеной. В нём же установлен лифт из кованого железа и стекла, а винтовая лестница соединяет оба этажа. Жилые комнаты симметрично расположены по обе стороны от бального зала: среди них столовая, библиотека, кухня для шеф-повара с двумя островами, домашний кинотеатр, несколько барных стоек и кабинет с деревянной отделкой.

Решение о продаже появилось на фоне устойчивого спроса на элитную недвижимость в Малибу. Риелтор Крис Кортаццо отметил, что в районе сохраняется высокая активность и количество показов дорогих объектов заметно выросло. Согласно статистике Redfin, средняя цена продажи дома в Пойнт-Дьюм за три месяца с окончанием 31 мая достигла 14 миллионов долларов, что более чем вдвое выше показателей аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в 2025‑м участки у пляжа Литл-Дьюм ушли с молотка за 80 миллионов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне на продажу выставили особняк Ормели-Лодж, в стенах которого в 1989 году произошла легендарная очная ставка между принцессой Дианой и Камиллой Паркер Боулз. Стоимость резиденции составляет 25 миллионов фунтов стерлингов. При этом в рекламном объявлении намеренно умалчивается королевский скандальный подтекст.