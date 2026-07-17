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17 июля, 16:40

Интрига с перерывом в финале ЧМ раскрыта: ФИФА втиснула Шакиру, Бибера и полив газона в 17 минут

ФИФА: Перерыв в финале ЧМ продлится 17 минут

Обложка © ТАСС / IMAGO/WILLIAM VOLCOV

Обложка © ТАСС / IMAGO/WILLIAM VOLCOV

ФИФА заявила, что пауза между таймами решающего матча чемпионата мира 2026 года не затянется на 30 минут. Об этом пишет газета Marca.

Организация направила уведомления испанской и аргентинской федерациям. Согласно этим документам, перерыв продлится не дольше 17 минут.

Значительную часть этого времени займут выступления артистов. Шакира, Мадонна и Джастин Бибер проведут на сцене в общей сложности 11 минут.

Оставшийся промежуток потребуется для технических работ. Специалистам предстоит смонтировать, а затем оперативно демонтировать сценические конструкции и аппаратуру.

Также в регламент паузы включена процедура ухода за полем. Газон необходимо успеть полить, чтобы покрытие оставалось в надлежащем состоянии.

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Ранее СМИ сообщали, что перерыв продлится около получаса. Эта новость вызвала негодование у футбольных болельщиков и экспертов.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Никита Никонов
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