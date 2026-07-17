Детская книга The World’s Game предсказала финал ЧМ‑2026

Блогерша обнаружила в США детскую книгу, в которой предсказывается финал Чемпионата мира по футболу 2026 года. Книга The World’s Game аргентинско-американской писательницы Ямиле Саид Мендес была опубликована ещё 2 июня, незадолго до начала турнира.







В описании книги говорится, что это яркая иллюстрированная история о футболе и его поклонниках по всему миру, идеально подходящая для Чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Автор показывает, как на одном поле играют две команды, а болельщики следят за матчами как на стадионе, так и дома. Иллюстрации и диалоги создают атмосферу радости, азарта и единения, подчёркивая, как спорт объединяет людей.

Видео © Тикток/juliablecuaa

Блогерша утверждает, что в финале турнира, по предсказанию книги, победу одерживает сборная Испании со счётом 2:1.

Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт 19 июля, где за главный трофей сразятся сборные Испании и Аргентины. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Аргентина борется за четвёртый титул в истории и пытается повторить прошлогоднюю победу, а Испания впервые за долгое время вышла в финал — в 2010 году она уже становилась чемпионом мира. Это станет уникальной встречей: впервые в финале мирового первенства сыграют действующие чемпионы Европы и обладатели Кубка Америки.

Главная игра турнира пройдёт на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Официальная вместимость арены составляет 82,5 тысячи зрителей. Самый дешёвый билет на финал оценивается примерно как подержанный автомобиль.