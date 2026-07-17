ПВО за день 17 июля сбила 105 дронов над регионами России

Атаки дронов фиксировались в Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областях, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и в акваториях Азовского и Чёрного морей. Отчётный период охватывает временной промежуток с 8 до 20 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны сбили 4661 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Помимо массированного уничтожения дронов, силами ПВО были перехвачены 68 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов американской системы HIMARS и 2 крылатые ракеты большой дальности. Обновлены также общие данные за всё время проведения специальной военной операции: на сегодняшний день уничтожено свыше 183 тысяч беспилотников. Наряду с этим в сводке значатся 673 самолёта, 284 вертолёта, 666 зенитных ракетных комплексов и более 30 тысяч танков и прочей боевой бронетехники.