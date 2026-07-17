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Регион
17 июля, 17:44

ПВО за день 17 июля сбила 105 дронов над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За 12 часов российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Такую информацию распространило Минобороны РФ вечером 17 июля.

Атаки дронов фиксировались в Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областях, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и в акваториях Азовского и Чёрного морей. Отчётный период охватывает временной промежуток с 8 до 20 часов по московскому времени.

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Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны сбили 4661 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Помимо массированного уничтожения дронов, силами ПВО были перехвачены 68 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов американской системы HIMARS и 2 крылатые ракеты большой дальности. Обновлены также общие данные за всё время проведения специальной военной операции: на сегодняшний день уничтожено свыше 183 тысяч беспилотников. Наряду с этим в сводке значатся 673 самолёта, 284 вертолёта, 666 зенитных ракетных комплексов и более 30 тысяч танков и прочей боевой бронетехники.

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Юлия Сафиулина
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