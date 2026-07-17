В ДНР из-за агрессии Киева погибли 2 и пострадали 12 мирных жителей

Сегодня из-за киевской агрессии в ДНР погибли два человека, ещё двенадцать мирных жителей пострадали. В Горловке (Никитовский район) при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина. В Ясиноватском округе на трассе Донецк — Горловка при обстреле грузовика погиб водитель 1978 года рождения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он в своём телеграм-канале.

В Горняцком районе Макеевки ранения средней тяжести получил мужчина 1967 г.р. В округе Дебальцево при атаке на грузовик пострадал водитель 1989 г.р. В Никитовском районе Горловки тяжёлые ранения получил мужчина 1998 г.р. Также при обстреле автобуса маршрута №83 ранена женщина 1976 г.р., а при атаке на автобус №2 — мужчина 1967 г.р.

В Шахтёрском округе на трассе Шахтёрск — Енакиево при атаке на легковушку ранены мужчины 1983 и 1970 г.р. В Великоновоселковском округе у села Новопетриковка при обстреле микроавтобуса ранены мужчины 1990 и 1968 г.р. Также у посёлка Великая Новосёлка при атаке на авто ранена женщина 1986 г.р. В Центрально-Городском районе Горловки в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получили женщина 1967 г.р. и мужчина 1973 г.р.

В городских и муниципальных округах Донецка, Горловки, Дебальцево, Тореза, Тельмановском, Амвросиевском, Шахтёрском, Великоновоселковском, Старобешевском и Ясиноватском зафиксированы повреждения трёх жилых домов, трёх объектов гражданской инфраструктуры, двух автобусов, спецтехники, семи грузовых и четырёх легковых автомобилей.

Ранее украинские беспилотники атаковали колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. В момент удара машины находились в пробке. Сотрудники Народного фронта успели покинуть один из автомобилей за десять секунд до взрыва. Одного из представителей движения осколком ранило в спину. Кроме него, пострадали и другие граждане. Есть погибшие, однако их точное число не называется.