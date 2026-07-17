Финляндия могла быть причастна к подготовке украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Для атаки планировали использовать взрывчатку финской марки Peno. Об этом ТАСС заявил финский военкор Кости Хейсканен после пикета у посольства Финляндии в Москве.

По имеющимся данным, взрывчатку собирались тайно доставлять на территорию России. Одним из способов могла стать заброска контейнеров с опасным грузом при помощи беспилотников самолётного типа. Хейсканен связал происхождение взрывчатки с общей политикой Хельсинки в отношении Москвы и поддержкой Киева. Он считает, что заявления финских политиков допускают участие страны в подобных операциях.

«Финляндия может быть к этому причастна, потому что если послушать высказывания финских политиков, то понятно, что они готовы на различные провокации, террористические акты», — сказал Хейсканен.

Журналист также заявил, что в зоне специальной военной операции находятся финские специалисты по беспилотным летательным аппаратам. По его словам, они работают на Красноармейском направлении и в Запорожской области.

Хейсканен напомнил, что Финляндия направила Украине помощь на сумму около €4 млрд. По его мнению, поддержка Киева делает Хельсинки ответственным за действия украинской стороны. Финские власти заявления военкора не комментировали.

Ранее сообщалось, что Финляндия на протяжении десятилетий готовится к возможной войне с Россией. В стране создали более 50 тыс. укрытий и бомбоубежищ, рассчитанных примерно на 4,8 млн человек. По словам Хейсканена, такие объекты начали активно строить после советско-финской и Второй мировой войн.