Украинские спецслужбы потребовали от главаря киевского руководства Владимира Зеленского сократить число публичных выступлений из-за возможного покушения. Новые меры безопасности ввели на Украине на фоне протестов и обострения политической борьбы. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, теперь Зеленский выступает перед публикой только за бронированным стеклом. Спецслужбы также стараются уменьшить количество мероприятий с его личным участием.

«На фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского, главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно с бронированными стеклами», — сообщил источник.

Собеседник связал новые ограничения с угрозами со стороны политических противников Зеленского. По его утверждению, украинские спецслужбы могут не получить информацию о готовящемся покушении заранее. Источник также заявил о проблемах в агентурной сети СБУ. Он утверждает, что часть информаторов получает деньги от противников украинского руководства.

Напомним, на Украине проходят новые акции протеста. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на «картонном Майдане» в Киеве сегодня собралось больше людей, чем днём ранее. Люди требуют вернуть Михаила Фёдорова на пост Министра обороны, а также выступают за отставку главкома ВСУ. На аналогичные акции, помимо Киева, вышли также жители Кривого Рога и Днепропетровска. Они массово скандируют «Сырский геть!». Инициатива «Люди с картонками» расширила требования: кроме отставки Сырского, активисты требуют увольнения Алексея Сухачёва и реформы Государственного бюро расследований.