Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 20:02

В Челябинске задержали бывшего начальника управления прокуратуры Путяйкина

Обложка © VK / Администрация Нязепетровского округа

Обложка © VK / Администрация Нязепетровского округа

Бывшего начальника управления прокуратуры Челябинской области Сергея Путяйкина задержали по делу о коррупционных преступлениях. Его доставили в суд в Челябинске для избрания меры пресечения. Об этом сообщил портал 74.RU.

Следствие предъявило Путяйкину обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Одна из них предусматривает ответственность за «получение взятки в особо крупном размере». Второе обвинение касается превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Подробности предполагаемых преступлений и размер взятки издание не приводит.

Путяйкину 39 лет. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Советского района Челябинска. В 2022 году его назначили прокурором Нязепетровского района. Позже Путяйкин возглавил управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе областной прокуратуры. В конце весны 2026 года он покинул ведомство. Официальные причины увольнения не раскрывались.

Суд в Москве арестовал хабаровского депутата Фёдорова на 13 суток
Суд в Москве арестовал хабаровского депутата Фёдорова на 13 суток

Ранее в Москве задержали бывшего советника главы Российского экологического оператора Павла Бесшапова. Его заподозрили в причастности к хищению 82 млн рублей, которые выделили на создание объектов по обращению с отходами в Дагестане. Следствие считает, что участники предполагаемой схемы завышали объёмы выполненных работ и указывали недостоверные сведения о закупках и оборудовании.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar