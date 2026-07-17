Экс-советника главы РЭО задержали по делу о хищении 82 млн рублей

В Москве задержали Павла Бесшапова, ранее работавшего советником генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По данным издания, уголовное дело связано с предполагаемым хищением 82 млн рублей, выделенных на строительство и эксплуатацию объектов по обращению с отходами в Дагестане.

Следствие полагает, что Бесшапов вместе с руководителями регионального экологического оператора и представителями двух коммерческих организаций мог участвовать в хищении бюджетных средств. Речь идёт об объектах в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах республики.

Как утверждают собеседники РБК, участники предполагаемой схемы предоставляли документы с недостоверными сведениями об объёмах выполненных работ, закупленных материалах и установленном оборудовании. Это, по версии следствия, позволяло получать бюджетное финансирование за работы, которые фактически не были выполнены в заявленном объёме.

Следователь МВД попросил суд отправить Бесшапова под стражу. Решение об избрании меры пресечения на момент публикации не сообщалось. Официальных комментариев МВД и «Российского экологического оператора» пока также не поступало.

Бесшапов был советником Буцаева в периоды, когда тот возглавлял РЭО: с февраля по ноябрь 2019 года, а затем с ноября 2020-го по март 2025-го. Последние сообщения о его работе в этой должности появлялись в начале 2025 года.

Сам Денис Буцаев с мая проходит по другому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его заочно арестовали по обвинению в двух эпизодах на 3 млн и 1,1 млн рублей. Незадолго до возбуждения дела бывший глава РЭО покинул Россию, после чего МВД объявило его в розыск.