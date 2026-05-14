Следствие требует ареста бежавшего из России экс-замглавы Минприроды Буцаева
В России следствие подало прошение о заочном аресте бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас экс-чиновник находится за рубежом. Информация есть в электронной картотеке Тверского суда.
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Буцаева», — говорится в материалах дела.
Напомним, бывший заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев проходит обвиняемым по делу о хищениях. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Разбирательство связано с пропажей средств Российского экологического оператора (РЭО). Фигурантами расследования стали и другие бывшие руководители этой организации. Одной из них — Екатерине Стёпкиной — суд назначил домашний арест. В отношении ещё одного экс-менеджера, Максима Щербакова, ввели запрет определённых действий. Свой пост Буцаев покинул 23 апреля по собственному желанию, после чего выехал из РФ.
