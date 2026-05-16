Хатуов может стать первым замминистра Минприроды после отставки Буцаева

Главным кандидатом на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, освободившийся после ухода Дениса Буцаева, называют Джамбулата Хатуова, который сейчас возглавляет секретариат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Об этом сообщили два источника РБК, близких к кадровым перестановкам.

Если назначение состоится, Хатуов станет первым заместителем министра — ранее Буцаев занимал обычный пост заместителя. Кроме него в числе возможных кандидатов рассматривались два подмосковных министра и руководитель одного из профильных департаментов Минприроды.

Параллельно ожидается смена на другой ключевой позиции: пост замглавы Минприроды покинет Евгений Марков, а его место займёт Ольга Гатагова, ныне советник министра Александра Козлова, рассказал источник.

Пресс-служба Минприроды подчеркнула, что не располагает сведениями о кандидатах: назначение и снятие заместителей остаётся прерогативой председателя правительства.

Напомним, Денис Буцаев проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие связывает его с исчезновением денежных средств Российского экологического оператора. По данным следствия, в деле фигурируют и другие бывшие топ-менеджеры организации. Так, Екатерину Стёпкину отправили под домашний арест, а Максиму Щербакову суд запретил совершать определённые действия. Буцаев покинул должность 23 апреля по собственному желанию, а вскоре после этого выехал из России.