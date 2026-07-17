Решение главаря киевского руководства Владимира Зеленского перезахоронить основателя ОУН* Евгения Коновальца демонстрирует «человеконенавистническую сущность кровавой хунты». Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Коновалец стал идеологическим символом для нынешних украинских властей.

«Зеленский гордо называет их «героями и борцами за независимость», цинично закрывая глаза на то, что творили эти палачи. Невзирая ни на что, он продолжает устраивать пляски на их костях, лишний раз подтверждая человеконенавистническую сущность собственной кровавой хунты», — отмечает дипломат.

Ранее правительство Украины распорядилось перенести на территорию национального пантеона прах Евгения Коновальца — первого руководителя Организации украинских националистов (ОУН)*. Останки перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Коновалец — украинский националист, создал и возглавлял ОУН* с 1929 по 1938 год. В период существования Украинской народной республики командовал корпусом «сечевых стрельцов».

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