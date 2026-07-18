Сотни тысяч «мёртвых душ» нашли в списках избирателей США

Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило о выявлении масштабных несоответствий в списках избирателей. По словам главы ведомства Маркуэйна Маллина, проверка показала наличие около 400 тысяч умерших людей, которые всё ещё числятся зарегистрированными для участия в выборах. Об этом он сказал во время пресс-конференции, трансляция велась DHS в соцсети X.

«Мы выявили 250 000 неграждан, зарегистрированных в качестве избирателей всего в четырёх штатах. <...> Кроме того, в сотрудничестве с инициативными штатами нам удалось выявить 28 000 неграждан в их списках избирателей, а также 400 000 умерших лиц, которые по-прежнему числятся в списках избирателей», — утверждает Маллин.

DHS начало проверку данных о возможной регистрации неграждан в четырёх штатах. Ведомство направило обращения властям Калифорнии, Нью-Джерси, Невады и Пенсильвании, указав на более чем 250 тысяч случаев, которые требуют дополнительного изучения.

Наибольшее количество таких записей, согласно предварительным данным министерства, пришлось на Калифорнию — там выявили 190 832 потенциально незаконно зарегистрированных негражданина. В Нью-Джерси речь идёт о 35 152 случаях, в Неваде — о 15 903, а в Пенсильвании — о 14 576. Письма получили секретари штатов Ширли Вебер, Дейл Колдуэлл, Франсиско Агилар и Эл Шмидт. DHS попросило их в течение двух недель подтвердить готовность работать с федеральным ведомством для проверки избирательных списков.

Маллин подчеркнул, что, по позиции администрации США, право выбирать руководителей страны должно принадлежать только американским гражданам. Кроме того, Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) поручили включить дополнительные требования по защите избирательного процесса в условия предоставления грантов, а Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) получила указание ужесточить меры против иностранцев.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил расследовать сокрытие данных об уязвимости американских систем голосования. Проверку проведут разведывательные и правоохранительные ведомства страны. Республиканец распорядился установить, кто и по каким причинам ограничил доступ к важной информации. Он потребовал уволить причастных, а при наличии оснований привлечь их к уголовной ответственности.