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17 июля, 21:08

На Камчатке зафиксирован выброс пепла вулканом Шивелуч на высоту 12 километров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

По информации камчатского филиала геофизической службы РАН, вулкан Шивелуч произвёл выброс пепла на высоту 12 километров.

«С 07:17 до 07:32 18 июля по спутниковым данным на вулкане Шивелуч произошёл пепловый выброс на высоту около 12 000 м над уровнем моря», — уточняется в сообщении.

Действующий вулкан Шивелуч на Камчатке представляет собой комплекс из Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Его возраст составляет 60–70 тысяч лет. Вулкан расположен в 50 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

Ранее в Усть-Камчатске после выброса вулкана Шивелуч шёл дождь с пеплом. Пепел поднялся на высоту 10,5 километра, а облако растянулось на 145 километров к востоку и юго-востоку. Выброс произошёл 14 июля в 17:25 по камчатскому времени, его параметры определили по спутниковым снимкам Himawari-9.

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Алена Пенчугина
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