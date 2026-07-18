Минобороны сообщило о росте числа патентов на 17%

Число выданных патентов на изобретения выросло на 17% в первой половине 2026 года. Показатель сравнили с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Военное ведомство также зафиксировало рост числа новых инициатив. Разработчики стали чаще направлять заявки на изобретения и рационализаторские предложения.

«Только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, а патентов на изобретения выдано на 17% больше», — говорится в сообщении.

Данные представил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров. Он выступил на заседании коллегии военного ведомства

Ранее сообщалось, что в интересах Вооружённых сил России начала работу система ускоренного внедрения технологий «Воентех». Проектный офис создали на базе военного технополиса «Эра», а сервис для приёма инициатив запустили в государственной информационной системе промышленности. Разработчики уже направили через платформу более 300 предложений по перспективным технологиям. Около 100 инициатив прошли первичную экспертизу. Органы военного управления поддержали 25 проектов для дальнейшей работы.