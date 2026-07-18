40 человек заразились кишечной инфекцией в гостиничном комплексе на Ставрополье

Сорок человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции после отдыха в гостиничном комплексе на Ставрополье. Объект расположен возле водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком округе. О происшествии сообщили оперативные службы региона и краевое управление СК РФ.

У некоторых отдыхающих поднялась высокая температура. Нескольким посетителям потребовалась госпитализация.

«По предварительным данным, за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру обратились около 40 человек», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Следователи временно закрыли гостиничный комплекс на время проверки. Они изучают обстоятельства произошедшего по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проверку также начала прокуратура Ставропольского края. Специалисты устанавливают источник инфекции и оценивают соблюдение санитарных требований на территории базы отдыха.

Администрация комплекса сообщила, что после первых жалоб вызвала медиков и уведомила надзорные органы. На объекте проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и дополнительную обработку помещений.

Ранее девять детей почувствовали недомогание в спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец» в селе Красноярка Омской области. Проблемы со здоровьем также возникли у некоторых сотрудников учреждения. Следователи возбудили уголовное дело, а Роспотребнадзор взял необходимые пробы. Региональное Министерство спорта заявило, что руководство лагеря сократило смену из-за неполадок с водопроводом. Позже специалисты устранили неисправности, а следующий заезд запланировали на 18 июля. Всем заболевшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни не выявили. Прокуратура проверяет организацию питания и санитарные условия в учреждении.