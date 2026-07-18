Сам себе стоматолог: Life.ru узнал, как лечение зубов дома приводит к удалению в кресле хирурга

Интерес к товарам для самостоятельного лечения зубов в России стремительно растёт: за первый квартал 2026 года продажи временных пломб, накладных виниров и имитации брекетов на маркетплейсах увеличились на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три первых месяца россияне совершили более 150 тысяч таких покупок, потратив на них свыше 39 млн рублей. Стоматолог-ортопед, основатель и главный врач клиники «Семейная стоматология Михаила Агами» (AMBC) Михаил Агами рассказал Life.ru о рисках лечения зубов дома.

Сами покупатели объясняют свой интерес подорожанием стоматологических услуг и желанием сэкономить, кроме того, кто-то решается на домашнюю стоматологию из-за страха перед лечением зубов в клинике. Врачи, однако, уверяют, что это не способ решения проблем, а лишь их маскировка, экономия при этом оказывается сомнительной.

В своей практике мы всё чаще видим пациентов, которые приходят устранять последствия такого «лечения»: они пытаются самостоятельно закрыть дырку в зубе, приклеивают к зубам что-то обычным клеем, используют во рту материалы, которые вообще не предназначены для слизистой и эмали. Это не проходит бесследно для здоровья: в стоматологии «быстро и дешёво» без должной диагностики из-за исправления возникших проблем часто превращается в «долго и дорого». Михаил Агами Стоматолог-ортопед, основатель и главный врач клиники «Семейная стоматология Михаила Агами» (AMBC)

По словам эксперта, временная пломба из набора, которую можно поставить дома — это не лечение. В клинике установка пломбы начинается не с закрытия полости, а с диагностики, удаления кариеса, оценки состояния нерва, а уже после этого проводится герметичное восстановление зуба. Если человек просто закрывает полость сверху, инфекция остаётся внутри, проблема не исчезает и даже усугубляется.

Боль может на время стать меньше, но потом пациент приходит уже с пульпитом, воспалением у корня, отёком или необходимостью лечить каналы. Там, где можно было вылечить небольшой кариес, приходится лечить каналы, ставить коронку или даже удалять зуб.

Особую тревогу врачей вызывают наборы для домашнего отбеливания. Если у пациента есть кариес, трещины эмали, воспалённая десна, оголённые шейки зубов или старые пломбы, домашний отбеливающий набор может вызвать ожог слизистой, сильную чувствительность, пятна на эмали и обострение старых проблем.

Не менее опасны и так называемые декоративные брекеты, которые продаются как аксессуар. Эти украшения совсем не безобидны, так как любой клей и любое давление на зубы без контроля врача могут повредить эмаль, десну и прикус. Неправильное воздействие на зубной ряд без предварительной диагностики может привести к смещению зубов, нарушению прикуса и даже к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, которые потом требуют длительного и дорогостоящего ортодонтического лечения.

Самое неочевидное последствие такого подхода — потерянное время. Человек искренне считает, что сэкономил, а заболевание тем временем продолжает развиваться. Домашние средства лишь маскируют проблему, создавая иллюзию благополучия. Когда пациент наконец обращается к врачу, спасать зуб приходится уже совершенно другими методами, которые обходятся в разы дороже, чем лечение на начальном этапе.

«Самое страшное в тренде на домашнюю стоматологию не сама возможность купить тот или иной товар на маркетплейсе, а формирование привычки относиться к лечению как к покупке аксессуара. Интернет может помочь пациенту стать грамотнее и задать врачу правильные вопросы, но вылечить зубы, ориентируясь на карточку товара и отзывы, нельзя. Для тех, кто хочет экономить, правильнее будет не откладывать диагностику», — заключает специалист.

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