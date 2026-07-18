Евкуров заявил о повышении эффективности подготовки военных

В Минобороны России отчитались о результатах внедрения новых промышленных разработок в войска. По данным ведомства, свыше 2 тыс. образцов уже используются в военной сфере и помогают совершенствовать подготовку военнослужащих. Об этом сообщил замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров.

«Более 2 тысяч образцов уже внедрено в эксплуатацию, что позволило значительно повысить эффективность обучения военнослужащих и выполнения боевых задач», — сказал Евкуров.

Напомним, в Минобороны РФ прошло заседание коллегии под руководством Андрея Белоусова. Участники обсудили развитие армии, оснащение войск и обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции. Главе оборонного ведомства представили отчёты о работе за первое полугодие и планах, которые предстоит реализовать до конца текущего года. Отдельное внимание на встрече уделили развитию войск беспилотных систем и внедрению новых подходов в их применении.