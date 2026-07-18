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Регион
18 июля, 03:09

Силовики сообщили о планах Киева депортировать и ликвидировать Фёдорова

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Украинское руководство рассматривает возможность выслать бывшего министра обороны Михаила Фёдорова из страны, а затем ликвидировать его в Европе. Переговоры по этому вопросу уже идут на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник агентства заявил, что на Украине появились первые сообщения о возможном возбуждении уголовного дела против бывшего главы Минобороны.

«По имеющейся у нас информации, сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Фёдорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован людьми СБУ», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, власти могут выбрать одну из европейских стран для принудительной депортации Фёдорова. Других подробностей предполагаемого плана источник не привёл.

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Ранее отставку Михаила Фёдорова связали с визитом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев 15 июля. По их версии, она потребовала от украинского руководства сменить министра обороны. Причиной стали контракты с немецкой компанией Helsing, которую основал Гюнтер Шерф. Ранее он работал помощником фон дер Ляйен, когда она возглавляла Минобороны Германии. Фёдоров поручил начать юридическую подготовку к расторжению соглашений с Helsing и связанными с ней посредническими структурами.

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Антон Голыбин
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