Россия ввела ограничения на перевозки грузов для эстонских фур

Правительство России распространило действующие ограничения на грузовые перевозки ещё на одну категорию поставщиков — теперь под запрет попали товары для автотранспорта из Эстонии. Об этом пишет ТАСС.

Речь идёт о перевозках грузовиками по российской территории. Ранее ограничения уже действовали в отношении ряда стран Евросоюза: запрет на перемещение отдельных товаров через РФ был введён осенью 2022 года. При этом власти предусмотрели исключения для определённых групп продукции.

Позже российское правительство начало сокращать этот перечень исключений для перевозчиков из отдельных государств. Ограничения распространили на грузовики из Молдавии и Польши, а следующим направлением стала Эстония.

А ранее Казахстан ввёл полугодовой запрет на ввоз пшеницы. Ограничения затрагивают все виды транспорта, включая автомобильные, водные и железнодорожные. Исключение сделано для поставок, идущих по железной дороге для нужд птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также для национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация». Транзитные перевозки через Казахстан не подпадают под запрет.