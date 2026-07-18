Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 04:27

Военкор Хейсканен назвал ересью слова Стубба о победе над Россией

Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен назвал ересью заявления президента Александера Стубба о возможности победить Россию. Такую оценку он дал во время пикета у посольства Финляндии в Москве. Об этом журналист рассказал ТАСС.

Журналист заявил, что финские СМИ постоянно публикуют негативные материалы о России и влияют на взгляды жителей страны. Он также раскритиковал слова Стубба о готовности Финляндии к возможному конфликту.

Хейсканен усомнился, что 54 тыс. финских бункеров смогут обеспечить безопасность населения при ядерной или баллистической атаке. По его словам, укрытия не отвечают на вопрос о том, что произойдёт после завершения удара.

«А почему-то Финляндия — одна из тех, кто не хочет мира и не даёт (возможности. — Прим. Life.ru) продвижения мирных соглашений с Украиной», — сказал Хейсканен.

Военкор отметил, что выступает как журналист, общественный деятель и волонтёр, который помогает Донбассу, Новороссии и российским военнослужащим. Он заявил, что мирного урегулирования, по его мнению, не хотят только люди, которые не понимают последствий конфликта.

Стубб: Для завершения конфликта на Украине россияне и их дети должны страдать
Стубб: Для завершения конфликта на Украине россияне и их дети должны страдать

Ранее Стубб заявил о поддержке ударов по РФ со стороны всех лидеров государств НАТО. В интервью он отметил, что участники альянса понимают мотивы Украины и считают необходимым усиливать давление на Россию. Президент Финляндии также допустил дальнейшую эскалацию и сообщил, что в НАТО рассматривают разные сценарии развития событий. При этом конкретных планов альянса он не раскрыл.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Финляндия
  • Украина
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar