МИД Японии планирует с августа возобновить отправку студентов на стажировку в РФ

МИД Японии готовится возобновить краткосрочные стажировки студентов в России с августа. Первую группу планируют направить в Санкт-Петербург. Об этом сообщила газета «Асахи».

В поездку могут отправиться от 15 до 20 человек. Студенты будут изучать русский язык и общаться с российскими сверстниками. Краткосрочные стажировки прекратились в 2020 году после начала пандемии коронавируса. В 2022 году японские власти также отказались от культурных и гуманитарных обменов с Россией на правительственном уровне.

В 2025 году Токио смягчил ограничения на поездки в Россию для представителей бизнеса и участников программ обмена. После этого японский МИД начал готовить возвращение студенческих групп.

«Правительство намерено проводить общую санкционную политику Группы семи (G7) в отношении России, однако в то же время считает необходимым поддерживать определённые отношения с РФ как с соседней страной», — заявил ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Двусторонняя комиссия по молодёжным обменам начала работу в 1999 году после заключения межправительственного соглашения. С июля 1999 года по февраль 2022 года во взаимных поездках приняли участие около 9 800 человек. При этом Токио не хочет менять общий курс в отношении Москвы. Японские власти продолжат санкционную политику стран G7, одновременно сохраняя отдельные каналы взаимодействия с Россией.

Ранее сообщалось, что число российских туристов в Японии в июне достигло 12,8 тыс. человек. Показатель вырос на 7,1% по сравнению с тем же месяцем 2025 года и стал рекордным для первого месяца лета за всё время наблюдений. Японская национальная туристическая организация связала рост с расширением маршрутов и увеличением числа стыковочных рейсов. За первое полугодие Японию посетили 104,4 тыс. россиян. Это на 24,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Общий турпоток в страну в июне составил 3,15 млн человек, что на 6,8% ниже прошлогоднего результата.