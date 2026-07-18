Только вступивший в должность глава украинского правительства Сергей Корецкий располагает земельными активами в непосредственной близости от территорий, перешедших под контроль российских сил. На это обратили внимание журналисты РИА «Новости», проанализировав его декларацию за 2025 год.

Согласно отчётности, семья чиновника владеет 21 объектом недвижимости. Львиную долю составляют земельные наделы — всего их 17. Три из них находятся в Константиновской общине, то есть буквально у границ освобождённой Константиновки, ещё 12 расположены по соседству, в Дружковской общине Славянско-Краматорской агломерации.

Общая площадь перечисленных участков достигает внушительных 261,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, супруга премьера владеет двумя наделами в Волынской области — площадью 1,7 и 1,9 тысячи квадратных метров соответственно.

Задекларировал Корецкий и столичную квартиру на 233,9 квадратных метра. Собственницей значится некая Ульяна Климюк, а сам глава кабмина с женой лишь имеют право безвозмездного пользования. По сведениям украинских СМИ, Климюк может приходиться дочерью Ирине Корецкой.

Помимо этого, в декларации упоминается аренда жилого дома в элитном посёлке Козин Обуховского района Киевской области. Ни метраж, ни ежемесячная плата за него в документе не раскрываются. Сведения о дочери и вовсе отсутствуют.

Напомним, Верховная рада 16 июля утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За кандидатуру бывшего главы «Нафтогаза» проголосовали 289 депутатов. На этом посту он сменил Юлию Свириденко, отправленную в отставку Владимиром Зеленским в рамках перестановок в правительстве.