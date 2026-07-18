ВСУ в скором времени рискуют утратить способность сдерживать продвижение российских войск. С таким прогнозом выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его оценке, ВС РФ нарастили интенсивность боевой работы и действуют уже по шести направлениям одновременно. Столь масштабные операции методично растягивают силы противника, заставляя латать дыры по всему фронту. В какой-то момент, убеждён эксперт, ресурсы украинской стороны просто иссякнут.

Джонсон обратил внимание, что ни о какой консолидации общества вокруг Владимира Зеленского речи не идёт. Мобилизационный аппарат буксует и не справляется с восполнением колоссальных потерь на передовой.

Не лучше обстоят дела и в тылу. Промышленные предприятия не функционируют, наладить собственное производство для обеспечения армии не удаётся, а российские удары методично уничтожают то, что ещё осталось.

Резюмируя, аналитик заявил, что ни по военным, ни по экономическим, ни по политическим параметрам Украина успеха не демонстрирует. Все тенденции указывают на продолжение разрушительного сценария.

Ранее расчёт РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки «Север» нанёс ночной удар по пунктам управления дронами и скоплениям живой силы ВСУ в Сумской области. В Минобороны РФ уточнили, что атака позволила продолжить работу по расширению буферной зоны безопасности.