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18 июля, 06:16

Обезглавленного бойца ВСУ Пенкальского могли разобрать на органы «чёрные трансплантологи»

Подполковник Иванников: Гибель бойца ВСУ устроили «чёрные трансплантологи»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / transylvania

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / transylvania

Загадочная гибель украинского военного Марьяна Пенкальского, тело которого нашли без головы и внутренних органов, может быть связана с «чёрными трансплантологами». Такую версию в беседе с АиФ высказал подполковник запаса Олег Иванников.

По его мнению, бойца могли «разобрать на донорские органы» прямо в прифронтовой зоне. «Чёрные трансплантологи» могли подослать иностранных наёмников для выполнения такой работы.

Отсутствие внутренних органов у погибшего, по его словам, указывает на извлечение с целью перепродажи. Впрочем, Иванников не исключил, что убийцы могли инсценировать работу трансплантологов, чтобы скрыть другое преступление, например ограбление.

«Изъятые органы могут свидетельствовать и о том, что боевики специально вырезали их, чтобы пустить следствие по ложному следу», — считает военный.

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Украинский военный Марьян Пенкальский пропал в декабре 2024 года, а через полтора месяца его нашли мёртвым без головы и внутренних органов. Родные не верят в версию о дезертирстве и самоубийстве — в его шапке были пулевые отверстия на влёт и вылет. Семья подозревает сослуживцев.

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Владимир Озеров
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