В Германии на смотровой башне Харц в Альтенау произошла трагедия, унёсшая жизни трёх человек. Жертвами стали двое взрослых и ребёнок, которых незадолго до этого объявили в розыск родственники, сообщает Goslarsche Zeitung.

Шансов выжить при падении с 65-метровой конструкции у семьи не было. Сразу после случившегося полиция оцепила популярную среди туристов достопримечательность.

Сама башня построена из дерева и стали, обошлась примерно в десять миллионов евро и оборудована двумя смотровыми площадками, а также так называемой «небесной прогулочной дорожкой» со стеклянным полом на высоте 45 метров. По заявлению правоохранителей, сооружение исправно, никаких технических неисправностей эксперты не обнаружили.

В Сети тем временем строят версии. Одни предполагают возможную расправу со стороны посторонних, однако полиция эту гипотезу предварительно отвергает. Другие склоняются к тому, что речь может идти о сознательном решении взрослых, которому ребёнку пришлось подчиниться. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В конце июня Life.ru рассказывал, что командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая прослыла «невезучей», полковник Владимир Кононников найден мёртвым. Тело офицера обнаружили 28 июня, и, по предварительным данным, следов насильственной смерти на нём нет. Обстоятельства гибели выясняют следователи, параллельно назначено служебное расследование.