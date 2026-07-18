Прокурор запросил 8 лет колонии для золовки Шульман* за растрату

Прокурор запросил для золовки политолога Екатерины Шульман* Ларисы восемь лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей. Об этом сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

Обвинение вменяет Ларисе Шульман растрату 3,7 млн рублей со счетов ТСЖ «Рождественский бульвар д. 10/7».

По данным следствия, в 2023 году, будучи председателем ТСЖ, Лариса Шульман оплачивала за счёт товарищества ремонт зданий, принадлежащих её брату Михаилу Шульману (мужу Екатерины Шульман*). Эти объекты не находились под управлением ТСЖ. Адвокат потерпевшей сообщил ТАСС, что никто, кроме неё, не имел доступа к банк-клиенту и мобильному банку ТСЖ.

В ходе суда установлены платежи на сумму около 928 тыс. рублей и 2,8 млн рублей подрядчикам за работы на объектах, не связанных с деятельностью ТСЖ. Потерпевшей стороной признано само товарищество.

Ещё в январе в Мещанском суде начали рассматривать дело Ларисы Шульман, которую обвиняют в растрате денег из ТСЖ. В 2022 году она была председателем и тратила деньги на ремонт недвижимости своего брата. Ей грозит до 10 лет колонии. Возбуждены дела и на её сообщников.

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