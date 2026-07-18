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Регион
18 июля, 06:18

Жительница Красноярского края получила 4 года колонии за пьянки с подростками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Манский районный суд Красноярского края отправил в колонию общего режима 19-летнюю жительницу деревни Малая Камарчага. Девушку признали виновной в систематическом вовлечении несовершеннолетних в пьянство, сообщает прокуратура региона.

Осенью минувшего года фигурантка неоднократно собирала у себя дома знакомых подростков 13, 14 и 15 лет. Компания регулярно распивала спиртное, причём алкоголь хозяйка приобретала сама, а координация встреч велась через созданную ею в мессенджере группу под названием «Собутыльники».

Один из мальчиков до знакомства с девушкой никогда не притрагивался к горячительному, но после первой же посиделки стал постоянным гостем. Взрослые забили тревогу, когда дети начали возвращаться домой в нетрезвом виде.

Точку поставила мать одного из подростков, заставшая сына прямо в доме у подсудимой. На все претензии та отреагировала цинично, заявив, что лишь предложила, а ребята не отказывались.

В зале суда сельчанка свою вину не признала. Однако собранных доказательств хватило для обвинительного приговора и реального срока.

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Юрий Лысенко
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