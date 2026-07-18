Принудительная депортация украинских мужчин из стран Евросоюза началась ещё в 2025 году. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российских силовых структур.

«Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС ещё с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, допросы пленных из 103-й бригады теробороны, захваченных в районе Рыжевки, подтвердили, что украинцев, подлежащих мобилизации, начали высылать из ЕС с конца прошлого года. В составе этого подразделения действуют целые взводы, укомплектованные депортированными, многие из которых прожили в Европе более десяти лет.

ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но исключил из неё граждан призывного возраста. Теперь защита положена только тем, кто исполнил долг перед Украиной и легально выехал, а все остальные должны пойти воевать.