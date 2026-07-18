В составе украинской территориальной обороны на сумском направлении действуют подразделения, целиком укомплектованные депортированными из стран Евросоюза гражданами. Об этом ТАСС проинформировали в российских силовых структурах.

Источники агентства сослались на допросы военнопленных из 103-й отдельной бригады теробороны, захваченных в районе Рыжевки. Выяснилось, что принудительная высылка подлежащих мобилизации украинцев началась в ЕС ещё с конца 2025 года.

Попавшие в плен украинские бойцы признали, что в бригаде теперь воюют целыми взводами, сформированными именно из таких депортированных. При этом многие из них проживали в Европе свыше десяти лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз продлил программу защиты украинцев до марта 2028 года, но оставил в ней только тех, кто выполнил воинские обязанности и легально выехал из страны. Новым заявителям призывного возраста, как говорится в заявлении Брюсселя, временная защита больше предоставляться не будет — ограничение объяснили меняющимися оборонными потребностями Украины.