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18 июля, 06:37

В ВСУ появились взводы из украинцев, депортированных из Европы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В составе украинской территориальной обороны на сумском направлении действуют подразделения, целиком укомплектованные депортированными из стран Евросоюза гражданами. Об этом ТАСС проинформировали в российских силовых структурах.

Источники агентства сослались на допросы военнопленных из 103-й отдельной бригады теробороны, захваченных в районе Рыжевки. Выяснилось, что принудительная высылка подлежащих мобилизации украинцев началась в ЕС ещё с конца 2025 года.

Попавшие в плен украинские бойцы признали, что в бригаде теперь воюют целыми взводами, сформированными именно из таких депортированных. При этом многие из них проживали в Европе свыше десяти лет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз продлил программу защиты украинцев до марта 2028 года, но оставил в ней только тех, кто выполнил воинские обязанности и легально выехал из страны. Новым заявителям призывного возраста, как говорится в заявлении Брюсселя, временная защита больше предоставляться не будет — ограничение объяснили меняющимися оборонными потребностями Украины.

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Юрий Лысенко
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