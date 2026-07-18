В Госдуме заявили, что РФ за две недели лишит Украину выхода к Чёрному морю

При точных ударах по ключевым объектам Одесского порта Украина может лишиться выхода к Черному морю за две недели. Российские военные начали систематически бить по портовой инфраструктуре только на пятом году СВО, заявил депутат Алексей Журавлёв «Ленте.ру».

Он отметил, что Одесский порт — сложный комплекс с подземными коммуникациями, поэтому вывести его из строя за раз невозможно. Однако его устройство хорошо известно с советских времён, и прицельные удары по уязвимым точкам могут дать результат за две недели.

«Метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно для того, чтобы вообще лишить Украину выхода к Чёрному морю», — сказал парламентарий.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли групповые удары по портам Одессы и Черноморска. В итоге были поражены резервуары с топливом, два цеха по сборке дронов (включая UJ-22), склад боеприпасов и пожарный катер.