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18 июля, 07:21

Финляндия ограничила полёты над Финским заливом на высоте ниже 18 км

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Финляндия ввела временные ограничения на полёты в восточной части Финского залива. Об этом сообщили источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

Запрет действовал до 9:00 по Москве на высоте ниже 18 км, причины не назывались.

Утром 18 июля Росавиация также ограничила работу аэропорта Пулково — рейсы выполняются по согласованию с властями для безопасности. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у перевозчиков, пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и Прибалтика активно наращивают военный потенциал. Они готовятся к возможному конфликту с Россией, не полагаясь на помощь США. Страны восточного фланга НАТО спешно возводят укрепления, наращивают резервы, приобретают танки, беспилотники и противопехотные мины.

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Владимир Озеров
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