Трансляция неформального заседания Совета Безопасности ООН по преступлениям киевского режима оказалась временно прервана. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева, её слова приводит РИА «Новости».

Мероприятие проводилось по «формуле Арриа» по запросу российской стороны. Дипломат подчеркнула, что перед началом все сервисы в зале были проверены, однако вскоре всё, кроме перевода, отключилось.

Вещание на сайте организации отсутствовало порядка 25–30 минут. Евстигнеева охарактеризовала произошедшее как неблагоприятное развитие событий, граничащее с саботажем против правды.

По её словам, инцидент был напрямую связан с попыткой заглушить обсуждение вопроса об использовании русского языка и совершаемых на Украине преступлениях. Несмотря на отсутствие трансляции, заседание решили не прерывать и довели его до конца.

Напомним, 17 июля в нью-йоркской штаб-квартире ООН по российской инициативе прошло неформальное заседание Совета Безопасности по «формуле Арриа». Встреча была посвящена обвинениям Москвы в адрес украинского руководства и прошла под заголовком «Власть террора: преступления на Украине и за её пределами».